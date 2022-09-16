Федерацию хоккея Словакии пригрозили оставить без финансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ

Федерацию хоккея Словакии могут наказать за решение продолжить вызывать в национальную команду хоккеистов, выступающих в КХЛ. Как сообщает 16 сентября Sport.cz, организацию могут оставить без финансирования.
Решение федерации раскритиковал один из ее главных спонсоров — компания Orange Slovensko, а также министерство спорта Словакии, которое также выделяет деньги из государственного бюджета.
«Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для этих игроков», — заявили в министерстве.
На сегодняшний день в КХЛ выступают семь словацких хоккеистов. Это вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).
Ранее многие национальные федерации Европы запретили хоккеистам их КХЛ выступать за свои сборные. Тем не менее российские клубы продолжают подписывать контракты с иностранными хоккеистами. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».
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