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    Федерацию хоккея Словакии пригрозили оставить без финансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ

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    Федерацию хоккея Словакии могут наказать за решение продолжить вызывать в национальную команду хоккеистов, выступающих в КХЛ. Как сообщает 16 сентября Sport.cz, организацию могут оставить без финансирования.

    Решение федерации раскритиковал один из ее главных спонсоров — компания Orange Slovensko, а также министерство спорта Словакии, которое также выделяет деньги из государственного бюджета.

    «Мы рассмотрим вопрос о предоставлении государственного взноса федерации, которая также должна представлять интересы Словакии. И мы рассмотрим вопрос о законности расходов для этих игроков», — заявили в министерстве.

    На сегодняшний день в КХЛ выступают семь словацких хоккеистов. Это вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).

    Ранее многие национальные федерации Европы запретили хоккеистам их КХЛ выступать за свои сборные. Тем не менее российские клубы продолжают подписывать контракты с иностранными хоккеистами. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Сборную России по хоккею отстранили от всех международных турниров, а Петербург лишили чемпионата мира, который должен был пройти в 2023 году.

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