Федерацию хоккея Словакии пригрозили оставить без финансирования из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ

Федерацию хоккея Словакии могут наказать за решение продолжить вызывать в национальную команду хоккеистов, выступающих в КХЛ. Как сообщает 16 сентября Sport.cz, организацию могут оставить без финансирования.



Решение федерации раскритиковал один из ее главных спонсоров — компания Orange Slovensko, а также министерство спорта Словакии, которое также выделяет деньги из государственного бюджета.