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    COVID-19

    Реанимации «красных зон» в Петербурге быстро наполняются

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    Число пациентов с коронавирусом в реанимациях петербургских больниц достигло 209 человек, сообщили в городском оперштабе. Для сравнения: еще 11 сентября был 181 такой пациент, а 17 августа — 176.

    Как говорится в отчете Смольного от 16 сентября, из 2 612 коек в «красных зонах» в Петербурге заняты 2 176. За сутки поступило 274 новых заболевших. В реанимации 209 человек, на ИВЛ — 62. Амбулаторно лечатся 26 627 петербуржцев.

    Тем временем по России коронавирус идет на рекорд за полгода наблюдений, а в Петербурге зафиксирована рекордная с начала сентября заболеваемость.

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