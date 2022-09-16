Судебный пристав обезвредил клиента с ножом в магазине в центре Петербурга

Визит в магазин по пути на работу обернулся приключением для судебного пристава в центре Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП по Петербургу, инцидент произошел около 8:30 в сетевом магазине недалеко от судебного участка на набережной Фонтанки, куда шел младший судебный пристав по Центральному району Антон Викулов. Он увидел на кассе супермаркета мужчину, который угрожал сотруднице ножом. Пристав обезвредил покупателя и приковал его наручниками к лестнице до приезда сотрудников 28-го отдела полиции.