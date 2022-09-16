Петербургский суд рассмотрит засекреченные документы о блокаде Ленинграда

Прокуратура Петербурга просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа и военным преступлением. Для этого, в частности, в ходе судебного разбирательства рассмотрят засекреченные документы.
Об этом 16 сентября на заседании Городского суда Санкт-Петербурга заявил представитель ведомства.
Также к материалам делам будут приобщены 14 новых документов, которые раскрывают подноготную стратегического планирования нацистской Германии. Они должны доказать позицию ведомства.
Следующее заседание назначено на 3 октября.
Ранее прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что жертв блокады намного больше, чем считалось ранее. Ведомство просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа.