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    Петербургский суд рассмотрит засекреченные документы о блокаде Ленинграда

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    Прокуратура Петербурга просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа и военным преступлением. Для этого, в частности, в ходе судебного разбирательства рассмотрят засекреченные документы.

    Об этом 16 сентября на заседании Городского суда Санкт-Петербурга заявил представитель ведомства.

    Также к материалам делам будут приобщены 14 новых документов, которые раскрывают подноготную стратегического планирования нацистской Германии. Они должны доказать позицию ведомства.

    Следующее заседание назначено на 3 октября.

    Ранее прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что жертв блокады намного больше, чем считалось ранее. Ведомство просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа.

    Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни», по которому в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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