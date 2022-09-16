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    Музыка

    «На лестничной клетке уже стоят в спецодежде». Вышел новый альбом «Аквариума»

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    16 сентября стал доступен для прослушивания на всех платформах, включая «ВКонтакте», новый альбом группы «Аквариум» «Дом всех святых». В выложенном для свободного прослушивания варианте песен на три больше, чем было в предзаказе на краудфандинговой платформе: добавились песня-шутка «Сюрприз», со знакомым петербуржцам топонимом, «Еретик» и «Махамайя». Последняя, несмотря на свою длину, наверное, одна из самых актуальных песен сборника, в котором поклонники БГ ищут актуальных смыслов.

    На новой пластинке вышли уже хорошо знакомые и злободневные песни «Ворожба» и «Не выходи за дверь».

    Всего в альбоме полтора десятка композиций (включая обрамляющие «порталы»), так что те, кто ищут от музыки Гребенщикова успокоения, света и радости, тоже их найдут.

    «Дом всех святых» — 25-й полноформатный альбом «Аквариума». Он изобилует звучанием самых разных инструментов и голосов — в записи принимали участие музыканты грузинской группы «Мгзавреби», Лео Абрахамс, регги-дуэт Sly & Robbie и другие артисты.

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