«На лестничной клетке уже стоят в спецодежде». Вышел новый альбом «Аквариума»

16 сентября стал доступен для прослушивания на всех платформах, включая «ВКонтакте», новый альбом группы «Аквариум» «Дом всех святых». В выложенном для свободного прослушивания варианте песен на три больше, чем было в предзаказе на краудфандинговой платформе: добавились песня-шутка «Сюрприз», со знакомым петербуржцам топонимом, «Еретик» и «Махамайя». Последняя, несмотря на свою длину, наверное, одна из самых актуальных песен сборника, в котором поклонники БГ ищут актуальных смыслов.

На новой пластинке вышли уже хорошо знакомые и злободневные песни «Ворожба» и «Не выходи за дверь».

Всего в альбоме полтора десятка композиций (включая обрамляющие «порталы»), так что те, кто ищут от музыки Гребенщикова успокоения, света и радости, тоже их найдут.



«Дом всех святых» — 25-й полноформатный альбом «Аквариума». Он изобилует звучанием самых разных инструментов и голосов — в записи принимали участие музыканты грузинской группы «Мгзавреби», Лео Абрахамс, регги-дуэт Sly & Robbie и другие артисты.

