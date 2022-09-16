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    Иностранец увел у петербурженки «Фокус» и тут же продал его по объявлению

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    Петербургские полицейские почти месяц спустя раскрыли угон автомобиля у местной жительницы. Подозреваемым оказался гражданин одной из соседних стран, приехавший в Россию с личным визитом более шести лет назад. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В четверг, 15 сентября, сотрудники уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали 46-летнего гражданина Абхазии по подозрению в угоне автомобиля Ford Focus 2012 года выпуска, принадлежащего петербурженке. Машина пропала в период с 17:00 22 августа до 9:30 23 августа от дома 23 по Сиреневому бульвару. Стоимость ее хозяйка оценила в 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ.

    Подозреваемого взяли в снимаемой под наём квартире дома 11 по Школьной улице в Буграх. Мужчина приехал в Россию в 2016 году с частным визитом, на миграционном учете в Петербурге и Ленинградской области не состоит. В 2017 году он был осужден за попытку кражи.

    Похищенный у петербурженки «Фокус» злоумышленник в тот же день продал неизвестному мужчине по объявлению в интернете за 165 тысяч рублей.

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