Иностранец увел у петербурженки «Фокус» и тут же продал его по объявлению

Петербургские полицейские почти месяц спустя раскрыли угон автомобиля у местной жительницы. Подозреваемым оказался гражданин одной из соседних стран, приехавший в Россию с личным визитом более шести лет назад. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В четверг, 15 сентября, сотрудники уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали 46-летнего гражданина Абхазии по подозрению в угоне автомобиля Ford Focus 2012 года выпуска, принадлежащего петербурженке. Машина пропала в период с 17:00 22 августа до 9:30 23 августа от дома 23 по Сиреневому бульвару. Стоимость ее хозяйка оценила в 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ.