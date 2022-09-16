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    Пашинян назвал новое число погибших армянских военных

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    Во время боев на границе с Азербайджаном погибли 135 армянских военных, многие ранены. Об этом 16 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

    Накануне в Ереване протестующие перекрыли проспект Баграмяна у здания парламента. Гнев вызвали заявления премьера Никола Пашиняна о якобы возможном подписании некоего документа, который разрешит конфликт с Азербайджаном, но, по словам самого Пашиняна, может вызвать критику у граждан Армении.

    Ранее премьер Пашинян сообщал о гибели 105 армянских военных.

    В ночь на 13 сентября произошла очередная эскалация конфликта на границе Армении с Азербайджаном. Первая республика обратилась в ОДКБ. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. 13 сентября было созвано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором принял в том числе президент РФ Владимир Путин. Было принято решение направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации. Вечером 14 сентября стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.

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