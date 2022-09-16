Пашинян назвал новое число погибших армянских военных

Во время боев на границе с Азербайджаном погибли 135 армянских военных, многие ранены. Об этом 16 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Накануне в Ереване протестующие перекрыли проспект Баграмяна у здания парламента. Гнев вызвали заявления премьера Никола Пашиняна о якобы возможном подписании некоего документа, который разрешит конфликт с Азербайджаном, но, по словам самого Пашиняна, может вызвать критику у граждан Армении.