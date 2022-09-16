Главный синоптик Петербурга подвёл итоги первой половины сентября

«Повышение температуры воздуха в течение последней недели заметно сказалось на общем температурном фоне. Среднее значение температуры за 15 дней в Санкт-Петербурге составило +10,5 гр. и отодвинулось на 19-е место среди самых холодных. Этот период теперь стал теплее многих лет начала прошлого века, да и позапрошлого тоже», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале .

Первая половина сентября, в отличие от первых 10 дней осени, не стала рекордной. Погодные итоги подводит 16 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Самая холодная первая половина сентября была в 1993 году, когда средняя температура составила всего 8,6 градуса.



В этом сезоне рекорд взяла первая декада, то есть первые 10 дней. Она стала «второй по холоду после 1885 года», напоминает синоптик.



В ближайшие дни в Петербурге ожидается около 14 градусов, что нормально для начала осени. Вероятны дожди и грозы.

