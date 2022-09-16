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    Папа римский заявил, что Запад «пошел по ложному пути» и перестал быть образцом

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    Запад идет по ложному пути и не может быть образцом. Такое мнение высказал папа римский Франциск в интервью испанской газете Corriere Della Sera, опубликованном 15 сентября.


    «Верно, Запад вообще сейчас не является примером образцовости <…> Он пошел по ложном пути. Возьмем, к примеру, социальную несправедливость», — сказал понтифик, отвечая на вопрос, считает ли он, что Запад находится в состоянии упадка.

    Также Франциск назвал Запад «самым большим кладбищем не в Европе человечества». Испания и Италия нуждаются в людям, считает он. «Но почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?» — отметил Папа римский.

    Недавно папа римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы не произошло ядерной войны. Ранее в июле папа римский говорил, что хочет посетить Москву и Киев «как можно скорее». Он также хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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