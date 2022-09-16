Папа римский заявил, что Запад «пошел по ложному пути» и перестал быть образцом

Запад идет по ложному пути и не может быть образцом. Такое мнение высказал папа римский Франциск в интервью испанской газете Corriere Della Sera, опубликованном 15 сентября.





«Верно, Запад вообще сейчас не является примером образцовости <…> Он пошел по ложном пути. Возьмем, к примеру, социальную несправедливость», — сказал понтифик, отвечая на вопрос, считает ли он, что Запад находится в состоянии упадка.

Также Франциск назвал Запад «самым большим кладбищем не в Европе человечества». Испания и Италия нуждаются в людям, считает он. «Но почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?» — отметил Папа римский.