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    Папа римский призвал молиться, чтобы не допустить ядерной войны

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    Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы не произошло ядерной войны. Об этом он сказал 10 сентября на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук.

    По словам папы римского, после двух мировых войн казалось, что «мир научился идти вперед при уважении прав человека и международного права», однако сегодня заметны признаки регресса. Он выразил беспокойство числом вооруженных конфликтов на планете и отметил, что сегодня уже можно говорить о «тотальной» третьей мировой войне.

    «Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за заступничество Девы Марии, которое избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена», — сказал понтифик (цитата по Vatican News).

    Ранее в июле папа римский говорил, что хочет посетить Москву и Киев «как можно скорее». Он также хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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