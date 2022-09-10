Папа римский призвал молиться, чтобы не допустить ядерной войны

Папа Римский Франциск призвал молиться Деве Марии, чтобы не произошло ядерной войны. Об этом он сказал 10 сентября на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук.



По словам папы римского, после двух мировых войн казалось, что «мир научился идти вперед при уважении прав человека и международного права», однако сегодня заметны признаки регресса. Он выразил беспокойство числом вооруженных конфликтов на планете и отметил, что сегодня уже можно говорить о «тотальной» третьей мировой войне.

