Netflix выложил трейлер фильма «Телефон мистера Харригана» по Стивену Кингу

На YouTube-канале стриминга Netflix появился трейлер предстоящего фильма ужасов «Телефон мистера Харригана» по одноимённой повести Стивена Кинга из сборника «Будет кровь».
В картине, премьера которой назначена на 5 октября, сыграли Дональд Сазерленд (мистер Харриган) и Джейден Мартелл (Крэйг), фильм снял Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса»).
Автор: Netflix/YouTube
Главный герой общается с престарелым миллиардером, ходя к нему в гости, и покупает тому смартфон. А когда его возрастной друг умирает, кладет телефон тому в гроб. И вскоре выясняется, что их беседы после ухода старика на тот свет не прекратились.