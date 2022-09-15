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    Кино

    Netflix выложил трейлер фильма «Телефон мистера Харригана» по Стивену Кингу

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    На YouTube-канале стриминга Netflix появился трейлер предстоящего фильма ужасов «Телефон мистера Харригана» по одноимённой повести Стивена Кинга из сборника «Будет кровь».

    В картине, премьера которой назначена на 5 октября, сыграли Дональд Сазерленд (мистер Харриган) и Джейден Мартелл (Крэйг), фильм снял Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса»).

    Автор: Netflix/YouTube

    Главный герой общается с престарелым миллиардером, ходя к нему в гости, и покупает тому смартфон. А когда его возрастной друг умирает, кладет телефон тому в гроб. И вскоре выясняется, что их беседы после ухода старика на тот свет не прекратились.

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