Крымского преподавателя арестовали на 13 суток за песню про Bayraktar

Украинская песня, включенная в аудитории Белогорского техникума, стала поводом для ареста преподавателя Андрея Белозерова. Об этом 15 сентября сообщает крымское управление МВД. В отношении мужчины были составлены протоколы по административным статьям о дискредитации ВС РФ и публичном демонстрировании нацистской атрибутики.



«Суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений. В отношении него назначено наказание в виде административного ареста сроком 13 суток», — сообщается на сайте МВД по Крыму.