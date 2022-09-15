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    Крымского преподавателя арестовали на 13 суток за песню про Bayraktar

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    Украинская песня, включенная в аудитории Белогорского техникума, стала поводом для ареста преподавателя Андрея Белозерова. Об этом 15 сентября сообщает крымское управление МВД. В отношении мужчины были составлены протоколы по административным статьям о дискредитации ВС РФ и публичном демонстрировании нацистской атрибутики.

    «Суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений. В отношении него назначено наказание в виде административного ареста сроком 13 суток», — сообщается на сайте МВД по Крыму.

    Белозеров включил в аудитории украинскую песню о беспилотнике Bayraktar. Из техникума его уволили. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что считает поступок преподавателя предательством.

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