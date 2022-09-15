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    Боевые действия на Украине

    «Предательство». Преподавателя из Крыма уволили за включенную в аудитории украинскую песню о беспилотнике Bayraktar

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    Преподавателя крымского Белогорского техникума Андрея Белозерова уволили за то, что он включил в аудитории украинскую песню о беспилотнике Bayraktar. Об этом 15 сентября РИА Новости сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

    «Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо», — заявил Крючков.

    Ранее видео из аудитории техникума появилось в соцсетях. Заинтересовалась историей и полиция — уже ведет проверку, рассказали агентству в региональном УМВД.

    12 сентября глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя видео с публичных мероприятий, на которых участники «скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни», заявил, что организаторов и участников «подобных увеселений» нужно увольнять и привлекать к ответственности. «Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир», — писал он в своем телеграм-канале.

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