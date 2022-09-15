«Предательство». Преподавателя из Крыма уволили за включенную в аудитории украинскую песню о беспилотнике Bayraktar

Преподавателя крымского Белогорского техникума Андрея Белозерова уволили за то, что он включил в аудитории украинскую песню о беспилотнике Bayraktar. Об этом 15 сентября РИА Новости сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.



«Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо», — заявил Крючков.

