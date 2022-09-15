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    «Северсталь» продала петербургскую стивидорную компанию «Нева-Металл»

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    «Северсталь» продала петербургскую стивидорную компанию «Нева-Металл» частному инвестору. Об этом 15 сентября сообщают в пресс-службе металлургической компании. Решение связано с изменением логистических потоков.

    «При этом существующие контрактные обязательства между компаниями будут продолжать исполняться в установленном режиме. Генеральным директором «НЕВА-МЕТАЛЛ» назначен Никита Жачко, ранее работавший директором по производству предприятия», — сказано в сообщении «Северстали».

    Ранее «Фонтанка» писала, что санкции по-разному повлияли на крупнейшие российские металлургические компании. НЛМК за 5 месяцев этого года увеличил морской экспорт черных металлов с 1,5 до 1,8 млн тонн — на 19%. «Северсталь», наоборот, потеряла обороты с 1,3 млн тонн за первые 5 месяцев прошлого года до 0,6 млн тонн за 5 месяцев нынешнего — на 51%.

    Эксперты связывают это с тем, что «Северсталь» после попадания под санкции остановила отгрузку в Европу. Во время ПМЭФ Алексей Мордашов заявлял, что его компания из-за этого сократила объем производства на 25–30%, отправив часть сотрудников в простой. НЛМК, напротив, сумел резко нарастить объемы поставок — в Бельгию, где у компании Владимира Лисина есть несколько своих заводов.

    По данным СПАРК, выручка АО «Нева-металл» в 2021 году составила 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль — более одного миллиарда рублей.

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