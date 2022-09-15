Российским регионам предложили приступить к «самомобилизации»: новости вокруг СВО за 15 сентября

15 сентября закончился 204-й день спецоперации на Украине Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 сентября.

Государство поддержит бизнес Калининградской области



Более 1,3 миллиарда рублей направит российское правительство на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область, оказавшуюся под ограничениями из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Средства направят Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.



Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря перевезут около 900 тысяч тонн грузов. Речь идет в том числе о нефти и нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, автомобилях и мебели.



Украина требует отстранить Россию от жеребьевки отбора Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) добивается от УЕФА запрета на участие сборной России в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом заявил глава УАФ Андрей Павелко.

— Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне, — приводит слова Павелко УАФ.

Кроме того, в планах УАФ — помешать российским сборным проводить товарищеские матчи. Организация, по словам Павелко, уже написала соответствующие письма в ФИФА и УЕФА.



Белгородские школы уходят на дистант

Антитеррористическая комиссия Белгородской области приняла решение перевести школьников на дистанционное обучение. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в Валуйском городском округе школы переходят на дистант в 15-километровой зоне вдоль границы, а в Шебекинском — в десятикилометровой зоне, за исключением города Шебекино. В детских садах будут работать только дежурные группы.

Финляндия планирует лишить россиян визовых льгот

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что владение недвижимостью в республике больше не должно быть основанием для выдачи виз гражданам России.



— До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости, — цитирует слова Ниинистё газета Helsingin Sanomat.



По мнению Ниинистё, такой шаг позволит «избежать возможного раздела имущества или иных сделок с недвижимостью» россиян с целью дальнейшего получения виз. Глава Финляндии уточнил, что это касается только собственности, приобретенной на территории страны «после определенной даты».

Рамзан Кадыров предложил регионам приступить к «самомобилизации»



Глава Чечни заявил, что регионам «не нужно ждать объявления Кремлем военного положения» или, наоборот, «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», и призвал к «самомобилизации».

— Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам, — написал Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни подсчитал, что, если каждый регион подготовит и укомплектует «хотя бы одну тысячу добровольцев», это дало бы стране военный контингент в 85 тысяч человек и «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».



— И всё это, заметьте, без объявления мобилизации, — отметил Кадыров.

Глава Крыма Сергей Аксенов инициативу Рамзана Кадырова поддержал. — Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир, — цитирует Аксенова «Интерфакс». — Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные.