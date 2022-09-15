Петербуржца освободили от наказания за отправку «Хитлера» в «Бессмертный полк»

Горсуд в Петербурге назначил обязательные работы горожанину, который отправил заявку с фотографией Адольфа Гитлера и подписью «Адольф Хитлер» для демонстрации на сайте «Бессмертного полка». Однако трудиться ему не придется, сообщает 15 сентября Объединённая пресс-служба судов города.



Мужчину признали виновным в реабилитации нацизма. Тогда как он сам не считает свой поступок преступным.



«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — рассказали в пресс-службе.

