Петербуржца освободили от наказания за отправку «Хитлера» в «Бессмертный полк»

Горсуд в Петербурге назначил обязательные работы горожанину, который отправил заявку с фотографией Адольфа Гитлера и подписью «Адольф Хитлер» для демонстрации на сайте «Бессмертного полка». Однако трудиться ему не придется, сообщает 15 сентября Объединённая пресс-служба судов города.
Мужчину признали виновным в реабилитации нацизма. Тогда как он сам не считает свой поступок преступным.
«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — рассказали в пресс-службе.
«Фонтанка» писала о похожем случае в мае. Петербургский горсуд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по той же статье. Два года назад он отправил заявку с фото Йозефа Геббельса для её трансляции на сайте «Бессмертного полка». Дело прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
В июне Смольнинский райсуд рассматривал дела об административном нарушении в отношении двух местных жительниц, которых задержали в День Победы. В колонне участников акции «Бессмертный полк» они шли с пацифистским плакатом, из-за чего им вменяли публичную дискредитацию ВС РФ. Суд прекратил производство по делам за отсутствием состава.