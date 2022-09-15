Оленёнок заставил понервничать рогатого самца в карельском заповеднике

Сложные взаимоотношения между взрослым и юным оленями попали в кадр видеоловушки в заповеднике «Костомукшский» в Карелии. Видео публикует 15 сентября телеграм-канал заповедника.
Сначала в кадре появляется самец. Его явно что-то беспокоит, но не тонкая веточка, застрявшая в рогах, — её он даже не чувствует.
«Ответ приходит вместе с ворвавшимся в кадр оленёнком, рождённым в этом году. Старший его шуганул для острастки, а затем стал чесать свои ветвистые рога. Не отвлекай, мол, от важных дел», — рассказывают в заповеднике.
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