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    Оленёнок заставил понервничать рогатого самца в карельском заповеднике

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    Сложные взаимоотношения между взрослым и юным оленями попали в кадр видеоловушки в заповеднике «Костомукшский» в Карелии. Видео публикует 15 сентября телеграм-канал заповедника.

    Сначала в кадре появляется самец. Его явно что-то беспокоит, но не тонкая веточка, застрявшая в рогах, — её он даже не чувствует.

    телеграм-канал заповедника «Костомукшский»

    «Ответ приходит вместе с ворвавшимся в кадр оленёнком, рождённым в этом году. Старший его шуганул для острастки, а затем стал чесать свои ветвистые рога. Не отвлекай, мол, от важных дел», — рассказывают в заповеднике.

    Ранее «Фонтанка» показывала звериный мост через реку в Подпорожском районе Ленобласти. Его используют разные животные — все как на подбор из детских сказок.

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