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    Боевые действия на Украине

    «Не нужно ждать объявления военного положения». Кадыров считает, что в регионах должны набрать 85 тысяч добровольцев

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    Руководители всех российских регионов могли бы подготовить, обучить и укомплектовать по тысяче добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине. В сумме получился бы контингент в 85 тысяч человек, полагает глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация», — написал 15 сентября Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, «не нужно ждать объявления военного положения или отсиживаться в ожидании окончания СВО».

    Глава Чечни считает, что тысяча добровольцев из каждого российского региона — это «минимум, который субъекты должны выполнить для начала», который позволит решить задачи спецоперации без объявления мобилизации.

    С начала боевых действий на Украине в Кремле не раз подчеркивали, что в России мобилизация не планируется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 сентября журналистам, что в настоящее время речь о мобилизации не идет.

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