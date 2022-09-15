«Не нужно ждать объявления военного положения». Кадыров считает, что в регионах должны набрать 85 тысяч добровольцев

Руководители всех российских регионов могли бы подготовить, обучить и укомплектовать по тысяче добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине. В сумме получился бы контингент в 85 тысяч человек, полагает глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация», — написал 15 сентября Кадыров в своем телеграм-канале. По его словам, «не нужно ждать объявления военного положения или отсиживаться в ожидании окончания СВО».

