Коллапс на Пулковском шоссе не получил второй серии — пробки ушли на север

Юг Петербурга утром 15 сентября обошелся без транспортного коллапса: Пулковское шоссе, ремонт на котором вчера собрал огромную пробку, сегодня не попало даже в пятерку самых крупных заторов. Утренние пробки доставили трудности северу и востоку города.



По данным «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность петербургских дорог утром четверга составила 6 баллов — все еще на 1 балл больше обычного, но уже привычно для осени. Плотнее всего — на 8 баллов — было на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте, а также Московском шоссе в центр. Самые крупные пробки этим утром собрались на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км), Приморском шоссе от станции Морская до торгового центра (4,6 км), Колтушском шоссе от перекрёстка с Воейковским шоссе до Разметелево (3,6 км), Главной улице и Токсовском шоссе от улицы Славы до КАД (3,3 км), а также на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Дальневосточного проспекта (3,2 км).