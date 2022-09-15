Коллапс на Пулковском шоссе не получил второй серии — пробки ушли на север

Юг Петербурга утром 15 сентября обошелся без транспортного коллапса: Пулковское шоссе, ремонт на котором вчера собрал огромную пробку, сегодня не попало даже в пятерку самых крупных заторов. Утренние пробки доставили трудности северу и востоку города.
По данным «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность петербургских дорог утром четверга составила 6 баллов — все еще на 1 балл больше обычного, но уже привычно для осени. Плотнее всего — на 8 баллов — было на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте, а также Московском шоссе в центр. Самые крупные пробки этим утром собрались на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км), Приморском шоссе от станции Морская до торгового центра (4,6 км), Колтушском шоссе от перекрёстка с Воейковским шоссе до Разметелево (3,6 км), Главной улице и Токсовском шоссе от улицы Славы до КАД (3,3 км), а также на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Дальневосточного проспекта (3,2 км).
Но если транспорт, в том числе общественный, не тормозит ремонт, его затормозят водители. Так, на перекрестке Светлановского и Северного проспектов столкнулись автобус, Subaru и Mazda, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Юлия.
Возле станции метро «Международная», на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Белы Куна, на трамвайных путях столкнулись Mercedes и BMW, рассказал участник группы Руслан. По его словам, пассажирам пришлось идти пешком. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» уточнили, что задержка в движении трамваев из-за аварии составила 24 минуты.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На проспекте Просвещения пассажирам трамваев повезло больше. Возле метро «Гражданский проспект» легковой автомобиль Citroen врезался в металлическое ограждение трамвайной выделенки, сообщает Федор. Забор удара не выдержал, но на пути машину не пустил.
А на шоссе Революции, между улицей Потапова и Индустриальным проспектом движение затруднило ДТП с грузовиком. По словам участника группы Миши, тягач с цистерной притер Peugeot, оставив проезд только по первому ряду.