В Госдуму внесли законопроект, запрещающий давать госденьги на кино противников спецоперации

Государственные деньги предлагают не давать тем кинопроизводителям, кто выступает против специальной военной операции. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Государственной Думе 14 сентября. Его авторами стали группа депутатов: руководитель«справедливороссов» Сергей Миронов, депутат Дмитрий Кузнецов и другие. Законопроект предлагает внести изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и запретить государственную поддержку фильмов, производители которых выступили против СВО.



«Известно, что в настоящее время многие деятели культуры публично высказываются против проведения Российской Федерацией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, высказывают дискредитирующие и компрометирующие выражения в адрес российского народа и государственной власти. Кроме того, некоторые лица, занимающие государственные должности, становятся, так сказать, пособниками, поощряющими творческую элиту с антигосударственной позицией», — сказано в поясняющей записке к законопроекту.



По мнению авторов законопроекта, это может происходить из-за «западного влияния». Таким образом, те, кто высказывают «непатриотичные» суждения, объявляются в проекте закона «агентами недружественного западного влияния», и поддержку государством их деятельности предлагают запретить.

Если изменения в закон примут, государство не будет давать деньги на фильмы, если «продюсер, прокатчик или демонстратор национального фильма либо хотя бы одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав организации кинематографии», были осуждены за «дискредитацию ВС России» или «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» — это статьи 20.33 и 20.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



К государственной поддержке не допустят и тех, кто «имеют неснятую и непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьей 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий) или 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях), или 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц) Уголовного кодекса Российской Федерации».

