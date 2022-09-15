В России рекордная с марта заболеваемость. Каждый пятый умерший — из Петербурга

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти. По состоянию на 15 сентября, в стране за сутки выявлено 56 126 новых случаев COVID-19. Это рекорд с начала марта. В Петербурге — 3 635, как в конце августа, сообщает федеральный оперштаб.



По данным федерального опершатаба, за минувшие сутки в России госпитализировано 4 108 человек, в том числе 268 в Петербурге. Подтверждено 99 летальных исходов, из которых 22 — в городе на Неве.

