В России на стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям, которые будут мотивированы к работе сокращением срока заключения. Об этом 15 сентября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могли бы работать на стройке», — сказал он.
Хуснуллин: На стройки могут отправить осужденных по нетяжелым экономическим статьям
В России на стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям, которые будут мотивированы к работе сокращением срока заключения. Об этом 15 сентября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
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