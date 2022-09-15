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    Хуснуллин: На стройки могут отправить осужденных по нетяжелым экономическим статьям

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    В России на стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям, которые будут мотивированы к работе сокращением срока заключения. Об этом 15 сентября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

    «Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могли бы работать на стройке», — сказал он.

    По словам Хуснуллина, сейчас соответствующая поправка законодательства внесена в Минюст РФ.

    Также на стройки могут привлечь 20–50 тысяч северокорейских рабочих, добавил вице-премьер.

    Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что на стройки в России могут привлечь около 180 тысяч заключенных.

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