Новая книга Виктора Пелевина будет посвящена «вбойщику KGBT+». Кто это и как выглядит обложка?

Издательство «Эксмо» 15 сентября раскрыло подробности, связанные с выходом новой книги Виктора Пелевина. Старт продаж намечен на 20:22 29 сентября.



Книга будет называться «KGBT+», ее тираж составит 80 тыс. экземпляров. Она посвящена некоему «вбойщику KGBT+» — как говорится в аннотации, он автор классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» и других.



Читателям обещают знакомство с аутентичными древними психотехниками, применение которых «позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики». Вбойщик раздаст «мемо-советы» и расскажет свою биографию, которая включает почти вековую отсидку в баночной тюрьме — возможно, в упоминании такой тюрьмы содержится отсылка в предыдущему роману Пелевина, «Transhumanism Inc.».

