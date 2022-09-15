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    Книги

    Новая книга Виктора Пелевина будет посвящена «вбойщику KGBT+». Кто это и как выглядит обложка?

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    Издательство «Эксмо» 15 сентября раскрыло подробности, связанные с выходом новой книги Виктора Пелевина. Старт продаж намечен на 20:22 29 сентября.

    Книга будет называться «KGBT+», ее тираж составит 80 тыс. экземпляров. Она посвящена некоему «вбойщику KGBT+» — как говорится в аннотации, он автор классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» и других.

    Читателям обещают знакомство с аутентичными древними психотехниками, применение которых «позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики». Вбойщик раздаст «мемо-советы» и расскажет свою биографию, которая включает почти вековую отсидку в баночной тюрьме — возможно, в упоминании такой тюрьмы содержится отсылка в предыдущему роману Пелевина, «Transhumanism Inc.».

    На обложке книги есть пометка: «Данное произведение искусства изготовлено зарегистрированным Рептильным Влиятелем, практикующим активацию (стимуляцию) центров рептильного мозга для воздействия на тело, сознание и (или) душу с целью получения материальной (моральной) выгоды и (или) продвижения рептильных и (или) трансцендентных повесток».

    Фото: предоставлено издательством
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    Кроме того, издание включает повесть «Дом Бахии», в которой действует тот же вбойщик.

    Предзаказ на книгу уже открыт. Новинка выйдет в издательстве «Эксмо» и сервисе цифровых книг «ЛитРес» в электронном и аудиоформате в озвучке российских звезд. Их имена пока не приводятся.

    В середине этого года литературные обозреватели и критики заподозрили, что Виктор Пелевин, обязательно выпускающий по книге в год, в 2022-м решил промолчать на фоне политических событий. Однако в конце августа «Эксмо» развеяло эти сомнения, сообщив, что книга от Пелевина все же будет.

    Фото: предоставлено издательством

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