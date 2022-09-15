Главный синоптик Петербурга: На нас идут грозы, они уже гремят в Эстонии

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ищет «в этой убаюкивающей погоде» «что-то интересное». И находит. Грозы в середине сентября — это редкость.
«Грозы сегодня возможны вечером, да и завтра днем тоже. Сегодня ночью, да и сейчас утром они уже наблюдаются по территории Эстонии», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.
Грозы осенью случаются. «В теплой неустойчивой массе циклона развиваются грозовые очаги даже при температуре +12…+14 градусов», — поясняет синоптик.
Напомним, дожди в Петербург принёс циклон «Квини». Сегодня Петербург перейдёт под влияние его холодного фронта.