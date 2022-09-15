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    Главный синоптик Петербурга: На нас идут грозы, они уже гремят в Эстонии

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ищет «в этой убаюкивающей погоде» «что-то интересное». И находит. Грозы в середине сентября — это редкость.

    «Грозы сегодня возможны вечером, да и завтра днем тоже. Сегодня ночью, да и сейчас утром они уже наблюдаются по территории Эстонии», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: телеграм-канал Александра Колесова
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    Скриншот с «Яндекс.Погоды»
    Скриншот с «Яндекс.Погоды»
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    Грозы осенью случаются. «В теплой неустойчивой массе циклона развиваются грозовые очаги даже при температуре +12…+14 градусов», — поясняет синоптик.

    Напомним, дожди в Петербург принёс циклон «Квини». Сегодня Петербург перейдёт под влияние его холодного фронта.

    Фото: телеграм-канал Александра Колесова
    Скриншот с «Яндекс.Погоды»
    Скриншот с «Яндекс.Погоды»

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