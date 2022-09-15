Петербуржцам бесплатно расскажут, как технологии меняют наше отношение к смерти и о цифровом бессмертии

Эпизод из сериала «Черное зеркало», где молодая вдова при помощи технологий получает «воскресшего» мужа, — уже почти не фантастика. В филиале Маяковки в «Севкабель порту» 18 сентября расскажут о виртуальной трансформации смерти. Бесплатно.

Вышеупомянутая серия вышла в 2013 году, а в 2015-м россиянка Евгения Куйда, специалист по нейросетям и искусственному интеллекту, решила «воскресить» своего погибшего друга Романа. Собрала все его цифровые следы в интернете, в том числе переписки. И на их основе смоделировала чат-бот. Роман ей «отвечал». Но вот в чем штука: у каждого из нас свое представление о конкретном человеке, своя версия этого человека. А искусственный интеллект собирает все версии и создает некий универсальный образ. В адрес Евгении было немало обвинений — дескать, она так и не поняла, о чем была та серия «Черного зеркала».

Как бы то ни было, с помощью психологов и айтишников уже создаются виртуальные образы ушедших близких. В интернете организуются виртуальные кладбища — в том числе в соцсетях, со всеми вытекающими вроде рекламных баннеров и лайков-дислайков в комментариях. В Японии работает хайтек-кладбище, где ячейки с прахом находятся в «комнате» и выдвигаются, если всунуть в подобие банкомата подобие кредитки. В России напечатали первое в мире 3D-надгробие.



Послушаем 18 сентября, как технологии меняют наше отношение к смерти и способам поминовения. У отца Екатерины Юдаевой, сотрудницы центра Art & Science Университета ИТМО, прописка была «г. Саратов, Воскресенское кладбище, дом 4» — неудивительно, что тема Екатерине крайне интересна.

