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    Дорожный «учитель» получил условный срок за стрельбу по каршерингу на Большевиков

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    В Петербурге рассудили дорожный конфликт, произошедший весной в Невском районе города. Перед судом предстал мужчина, который решил поучить водителя каршеринга дорожному этикету с помощью пистолета.

    Инцидент произошел 17 апреля 2022 года в 10:20 у дома 30, корпус 4, по проспекту Большевиков. Подсудимый, ехавший в автомобиле Volvo 940, решил по малозначительному поводу выяснить отношения с водителем каршерингового KIA Soul и дважды выстрелил в его сторону из пистолета Р-411, после чего скрылся, сообщает 15 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    «Вольво» задержали на Октябрьской набережной. 32-летний стрелок ехал на пассажирском месте, а за рулем машины был его 67-летний отец. При задержании полицейские изъяли у мужчины охолощённый ПМ Р-411. Поводом для конфликта, как сообщалось ранее, стало то, что водители KIA и Volvo не смогли разъехаться на дороге.

    Невский районный суд Петербурга признал буйного «учителя» виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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