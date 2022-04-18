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    Пассажир пистолетом втолковывал дорожный этикет водителю каршеринга на Большевиков

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    3 комментария

    Проезжая часть в Невском районе Петербурга оказалась слишком тесной для каршеринга и «Вольво». Учить водителя арендованного автомобиля жизни и ПДД взялся пассажир.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, «Киа Соул» и «Вольво 940» не разъехались на проспекте Большевиков, 30/4, накануне около половины одиннадцатого часа утра. Обсуждение водительских навыков вышло настолько эмоциональным, что 39-летнему мужчине из каршерингового автомобиля пришлось звать на помощь полицию.

    По его словам, выскочивший из «Вольво» оппонент кричал, пугал и палил из пистолета.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что машину, номер которой продиктовал заявитель, патрульно-постовая служба остановила на Октябрьской набережной, 122/4.

    За рулём сидел 67-летний пенсионер, на пассажирском месте ехал его 32-летний сын. Именно последнего забрали в отдел с охолощённым ПМ Р-411. Мужчина задержан на двое суток по уголовному делу о хулиганстве.

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    Комментарии (3)

    Zlobodey
    Ахах пугать охолощеным пекалем - это сильно! Спили мушку, сынок. Спили мушку!
    Zloi_prohozhiy
    Сынка решил в силу скудного умишка понтануться перед своим папашей пистолетиком, да облажался.
    DEMOMON
    Последствия полнолуния?
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