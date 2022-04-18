Пассажир пистолетом втолковывал дорожный этикет водителю каршеринга на Большевиков

Проезжая часть в Невском районе Петербурга оказалась слишком тесной для каршеринга и «Вольво». Учить водителя арендованного автомобиля жизни и ПДД взялся пассажир.

Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, «Киа Соул» и «Вольво 940» не разъехались на проспекте Большевиков, 30/4, накануне около половины одиннадцатого часа утра. Обсуждение водительских навыков вышло настолько эмоциональным, что 39-летнему мужчине из каршерингового автомобиля пришлось звать на помощь полицию.



По его словам, выскочивший из «Вольво» оппонент кричал, пугал и палил из пистолета.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что машину, номер которой продиктовал заявитель, патрульно-постовая служба остановила на Октябрьской набережной, 122/4.

