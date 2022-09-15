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    «Ъ»: Предзаказы на новые iPhone превысили показатели прошлого года

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    Россияне сделали существенно больше предзаказов на новые iPhone, продажи которых в стране прекратились еще весной, чем год назад. Об этом 15 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

    Решили предзаказать iPhone 14 в 2,5 раза больше покупателей, чем за этот же период после осеннего представления моделей в прошлом году, пишет «Ъ» со ссылкой на МТС. Более 70% оплаченных предзаказов приходится на версии Pro и Pro Max, самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 — с объемом памяти 128 Гб.

    Как отмечает издание, дистрибьюторы уверены, что спрос удастся удовлетворить при помощи параллельного импорта, пусть и по не самым привлекательным ценам.

    Российские ретейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14 c 8 сентября. Посмотрите, сколько он будет стоить в России.

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