«Ъ»: Предзаказы на новые iPhone превысили показатели прошлого года

Россияне сделали существенно больше предзаказов на новые iPhone, продажи которых в стране прекратились еще весной, чем год назад. Об этом 15 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.
Решили предзаказать iPhone 14 в 2,5 раза больше покупателей, чем за этот же период после осеннего представления моделей в прошлом году, пишет «Ъ» со ссылкой на МТС. Более 70% оплаченных предзаказов приходится на версии Pro и Pro Max, самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 — с объемом памяти 128 Гб.
Как отмечает издание, дистрибьюторы уверены, что спрос удастся удовлетворить при помощи параллельного импорта, пусть и по не самым привлекательным ценам.
Российские ретейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14 c 8 сентября. Посмотрите, сколько он будет стоить в России.