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    Шольц говорит с Путиным по «красному телефону». Оказалась, что это новейшая спецразработка

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    Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц полтора часа во вторник, 13 сентября, обсуждали Украину. Вскоре немецкий лидер опубликовал фотографию со стола, на котором находился красный с телефон — именно при помощи этого устройства проходил разговор с Путиным.

    Фото: Соцсети канцлера ФРГ Олафа Шольца
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    Как рассказали 15 сентября немецкие СМИ, красный телефон — это спецмодель Sina Communicator H от компании Secunet. Телефон весит 5,5 килограммов. Устройства умеет вести зашифрованные телефонные документы, передавать конфиденциальные документы, а также проводить и видеопереговоры.

    Сбоку в «красный телефон» можно вставить чип-ключ для совершения максимально «государственно секретных» звонков.

    Накануне Кремль опубликовал свою версию телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которая состоялась 13 сентября. Там подтвердили, что основной темой была Украина.

    Фото: Соцсети канцлера ФРГ Олафа Шольца

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