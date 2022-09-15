Шольц говорит с Путиным по «красному телефону». Оказалась, что это новейшая спецразработка

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц полтора часа во вторник, 13 сентября, обсуждали Украину. Вскоре немецкий лидер опубликовал фотографию со стола, на котором находился красный с телефон — именно при помощи этого устройства проходил разговор с Путиным.
Как рассказали 15 сентября немецкие СМИ, красный телефон — это спецмодель Sina Communicator H от компании Secunet. Телефон весит 5,5 килограммов. Устройства умеет вести зашифрованные телефонные документы, передавать конфиденциальные документы, а также проводить и видеопереговоры.
Сбоку в «красный телефон» можно вставить чип-ключ для совершения максимально «государственно секретных» звонков.
Накануне Кремль опубликовал свою версию телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которая состоялась 13 сентября. Там подтвердили, что основной темой была Украина.