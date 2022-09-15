Поезд дальше не пойдёт. Какие крупные проекты Финляндии с Россией не будут реализованы

Крупные совместные проекты России и Финляндии остановлены после начала специальной военной операции на Украине.
Заморожен проект новой дороги от Выборга до Лапеенранты. Она заменила бы нынешнюю трассу, которую из-за большого количества ДТП называют «дорогой смерти». Совместный проект финской VR и РЖД — поезд «Аллегро» — прекратил курсировать между Петербургом и Хельсинки, также под вопросом проект Восточной железной дороги.
Какие российско-финские проекты стали жертвами санкций, читайте в материале «Фонтанки».