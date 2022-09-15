Не березка, не рябина: как сегодня модно озеленять дворы новостроек

Благоустройство сегодня входит в топ-5 критериев для выбора жилого комплекса в Петербурге. Ландшафтный дизайн и оригинальное озеленение оживляют не только дворы новостроек, но и общественные зоны, которые становятся точками притяжения всего микрорайона. Осень — пора посадок, на пике моды — хвойные, яблони, клены, вишни, лиственницы.

К сожалению, Петербург нельзя назвать зеленым — в некоторых районах, в особенности в центре города, отмечается явный недостаток зелени. По данным исследования МГУ на 2020 год, самые озелененные города России — это Пермь с 73% зелени и Москва с 66%. Наш город сильно отстает с показателем 36%. Новых скверов, а тем более парков в Северной столице практически не появляется. Но в последние годы многие зеленые зоны и островки, пусть и небольшие, организуют застройщики — в составе жилых комплексов или рядом с ними.



Внимание на зелень

Еще буквально лет десять назад озеленение в новостройках ограничивалось посевом газона и высадкой наиболее дешевых и молодых растений, но сейчас это моветон. Да, СНиП остался тем же, и, согласно ППТ, все так же застройщик обязан в первую очередь обеспечить определенную норму озеленения. Но времена меняются, и сейчас даже существует определенная мода на те или иные приемы, используемые при благоустройстве.

Безусловно, этот тренд продиктован в первую очередь желаниями покупателей: качественное благоустройство наряду с локацией, ценой и планировками прочно укрепилось в топ-5 критериев покупки жилья. «С каждым годом покупатели становятся более избирательными и требовательными не только к планировочным и техническим решениям, но также к общественным пространствам и благоустройству дворов и кварталов, — подтверждает Анзор Берсиров, заместитель генерального директора по развитию Объединения «Строительный трест». — При выборе объекта клиенты обращают внимание на ландшафтный дизайн, количество зелёных зон, наличие детских и спортивных площадок».



Застройщики согласны с тем, что в Петербурге не хватает зелени. По словам Натальи Кукушкиной, руководителя группы маркетинга компании ЦДС, в большом городе людям особенно не хватает контакта с природой, поэтому количество и качество зелёных насаждений так важно. «Для каждого комплекса мы разрабатываем индивидуальный дендроплан, — рассказывает она. — План зелёных насаждений учитывает расстояние до инженерных коммуникаций и дорог, разные функциональные зоны, освещение и тропинки».



Европейские тренды



Мария Кукса, руководитель по улучшению качественных характеристик продукта компании «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), отмечает: сейчас популярен европейский подход к озеленению и ландшафту. Геопластические холмы, много зелёного сочного газона, крупномеры, валуны, растения не более двух-трех видов, использование хвойных. Все больше застройщиков перестают огораживать газоны — хочется надеяться, что люди доросли до того уровня культуры, чтоб их не вытаптывать. Очень многие компании отдают предпочтение интересному, нетривиальному мощению. На пике моды — низкое освещение и нетиповые малые архитектурные формы, а также мульчирование почвы под растениями. Еще один тренд — высаживание «садов» плодовых, вишневых, яблоневых или просто красиво цветущих. Но это могут позволить себе далеко не все застройщики и не на всех участках.



«Помимо эстетической функции деревья и кустарники могут выполнять защитную роль в виде естественной изгороди, — подтверждает Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург». — В своих жилых комплексах в процессе благоустройства мы высаживаем взрослые растения и кустарники. На главных улицах, вдоль домов, школ и детских садов выполнены монопосадки. Посадки ведутся с учетом времени цветения. Весной жителей радуют цветущие яблони, чуть позже вишни».

Зеленое «импортозамещение»



Еще один тренд — использование прежде всего местных растений. Большинство девелоперов согласны с тем, что редкие, экзотические деревья и кустарники, безусловно, хороши, но в то же время они требуют особенного ухода, и поэтому всегда имеется риск их гибели. «Мы стараемся, чтобы в наших проектах были растения, которые характерны для нашего климата и неприхотливы в уходе, — говорит Ольга Ульянова, директор по маркетингу девелоперской компании «Полис». — Кроме того, когда дом заселяется и жители только начинают делать ремонт, на территории комплекса появляется много случайных людей, и озеленение могут испортить. При этом стоимость восстановительных работ будет очень высока. В этом случае управляющая компания может упростить озеленение, и задумка застройщика потеряется».



Фото: предоставлено пресс-службой компании «Полис» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Полис» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Полис» Поделиться Поделиться





Кстати, местные, или иначе адаптивные, растения позволяют и сэкономить ресурсы на поливе. Например, недавно ЖК «Солнечный город. Резиденции» от Setl Group получил серебряный сертификат Green Zoom, где наличие на территории комплекса таких «экономных» растений было одним из критериев. Также местные виды были использованы и при оформлении Солнечного сквера в этом же комплексе — взрослые ели высажены вдоль центральной дорожки, по краям расположились остролистные клены, а на территории прогулочной зоны созданы живые изгороди из кизильника и спиреи. В центральной части — клумбы с декоративной композицией из туй, валунов и многолетних растений.



Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





Наталья Кукушкина подтверждает: в ЦДС также выбирают деревья и кустарники, которые хорошо приживаются в нашем климате и быстро растут. Например, это ивы, ели, клёны, липы, рябины, разнообразные кустарники — спиреи, дёрены, пузыреплодники, вечнозелёные можжевельники и горные сосны, сирень и гортензия. Важно выбирать достаточно взрослые саженцы, чтобы они сразу придавали пространству нарядный и законченный вид: деревья высотой 3–4 метра, солитерные кустарники высотой полтора-два метра, кустарники для живой изгороди высотой до метра.



Фото: предоставлено пресс-службой ЦДС Поделиться Поделиться





Не только дворы

Последний тренд — не только озеленять дворовые территории в жилых комплексах, но и создавать целые бульвары и даже парки. Так, через весь жилой квартал NEWПИТЕР проходит масштабное общественное пространство — бульвар Белых Ночей с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. «Здесь мы высаживаем яблони, черёмуху, берёзы, взрослые ели, норвежские сосны и корейские пихты, а также цветущие кустарники: сирень, спирею Грефшейм, гортензию, барбарис Тунберга и многолетние цветы, — говорит Анзор Берсиров. — Помимо стандартного озеленения в квартале есть необычные зеленые зоны, например небольшой огород, где садоводы-любители могут самостоятельно посадить цветы или зелень».



Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест» Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест» Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест» Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест» Поделиться Поделиться





Концепция комплекса «Юнтолово» предусматривает создание собственного паркового пространства площадью 20 га, которое будет соединено с буферными лесами «зелёными» аллеями — гринфингерами. По ним, не пересекая проезжую часть, можно будет обойти или проехать на велосипеде большую часть комплекса. Всего в Юнтолово появится более 70 га зелёных и парковых пространств.



Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





В Setl Group уже организовали парк площадью 50 тыс. кв. м рядом с ЖК «Солнечный город», где высадили более 4 тысяч деревьев и кустарников. Еще один парк, чуть больше по площади, с деревьями-долгожителями появится на берегу Каменки рядом с ЖК «Чистое небо». Тут высадят более 6,5 тысяч деревьев и кустарников, к обычному списку тут добавились редкие красные дубы с «пылающей» кроной, они могут дожить до 250 лет. Два парка — Верхний с фонтаном и Нижний активити-парк появятся и в новом ЖК «Дворцовый фасад».

Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»