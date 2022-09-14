Генсек ООН заявил об угрозе голода в 2022 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что различным регионам может угрожать голод уже в 2022 году, несмотря на соглашения об экспорте продовольствия и удобрений из РФ и Украины.
«Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных [районах] реален», — цитирует слова генсека ООН ТАСС 14 сентября.
Гутерриш также отметил, что проблема голода в мире начала возникать еще до пандемии. Подорожание продуктов и услуг сильнее всего бьет по бедным слоям населения. Он заявил, что ООН делает все для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из РФ.
Ситуацию с продовольствием и экспортом украинского зерна и российских удобрений на мировые рынки Гутерриш в среду обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля отметила, что обе стороны акцентировали «важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки». Российский лидер ранее был недоволен реализацией «стамбульских соглашений» из-за того, что украинское зерно в основном пошло в Евросоюз, а подвижек по снятию ограничений на вывоз российских удобрений так и нет.