Генсек ООН заявил об угрозе голода в 2022 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что различным регионам может угрожать голод уже в 2022 году, несмотря на соглашения об экспорте продовольствия и удобрений из РФ и Украины.



«Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных [районах] реален», — цитирует слова генсека ООН ТАСС 14 сентября.



Гутерриш также отметил, что проблема голода в мире начала возникать еще до пандемии. Подорожание продуктов и услуг сильнее всего бьет по бедным слоям населения. Он заявил, что ООН делает все для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

