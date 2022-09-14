В России выросли розничные продажи водки. Ранее в Минздраве заявляли, что россияне стали меньше пить

По итогам января-августа текущего года розничные продажи водки в России выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 49,4 млн декалитров (дал). Такие данные со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования 14 сентября приводит «Интерфакс».
При этом в августе 2022 года продажи водки снизились к июлю на 1% — до 6,3 млн дал.
В то же время продажи коньяка за восемь месяцев этого года выросли в годовом измерении на 3,9% — до 7,76 млн дал. Чаще стали интересоваться россияне и вином — его продажи за этот период времени увеличились на 1,4% — до 35,2 млн дал. Реализация шампанских и игристых вин за восемь месяцев 2022-го также возросла на 8% — до 11,1 млн.
Сильнее же всего на винном рынке выросли продажи ликерных вин: за 8 месяцев почти в 2,3 раза, а в августе — на 6,3%, до 75,5 тысячи дал. Продажи слабого алкоголя, которые всегда показывали высокие темпы роста, в августе, наоборот, снизились на 0,1% — до 1,4 млн дал. Однако по итогам января-августа рост составил 66,6%.
В общей сложности за восемь месяцев текущего года в рознице в России было реализовано 140 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра и т.д.) — на 8,4% больше, чем годом ранее.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, что с 2008 года потребление алкоголя в России снизилось на 43%.