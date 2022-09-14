В России выросли розничные продажи водки. Ранее в Минздраве заявляли, что россияне стали меньше пить

По итогам января-августа текущего года розничные продажи водки в России выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 49,4 млн декалитров (дал). Такие данные со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования 14 сентября приводит «Интерфакс».



При этом в августе 2022 года продажи водки снизились к июлю на 1% — до 6,3 млн дал.



В то же время продажи коньяка за восемь месяцев этого года выросли в годовом измерении на 3,9% — до 7,76 млн дал. Чаще стали интересоваться россияне и вином — его продажи за этот период времени увеличились на 1,4% — до 35,2 млн дал. Реализация шампанских и игристых вин за восемь месяцев 2022-го также возросла на 8% — до 11,1 млн.

