День трезвости. В России стали меньше пить

В России потребление алкоголя с 2008 года снизилось на 43%. В прошлом году данный показатель составил девять литров на душу населения в год, сообщил журналистам 11 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

