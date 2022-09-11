День трезвости. В России стали меньше пить

В России потребление алкоголя с 2008 года снизилось на 43%. В прошлом году данный показатель составил девять литров на душу населения в год, сообщил журналистам 11 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — цитирует главу Минздрава «Интерфакс».
По словам Мурашко, в России также уменьшились показатели заболеваемости и смертности, связанные с потреблением алкоголя.
11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.
«Фонтанка» писала, что ранее Минздрав насчитал в России почти 1,2 млн алкоголиков и рассказал, от чего они умирают.