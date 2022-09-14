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    CNN: Байден планирует назначить Линн Трейси послом США в России

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    Президент США Джо Байден планирует назначить Линн Трейси новым послом в России. Об этом 14 сентября сообщает CNN со ссылкой на три своих источника.

    По данным собеседников телеканала, Белый дом надеется быстро поставить ее на место Джона Салливана, который покинул свой пост в начале сентября.

    В случае назначения, Трейси станет первой женщиной на этой должности. Она говорит по-русски и уже была зампосла в Туркменистане (2010–2011 гг.) и в России (2014–2017 гг.). С 2019 года занимает пост посла США в Армении.

    Если Байден выдвинет ее кандидатуру, то Москве будет необходимо ее согласовать, соответствующий запрос уже направлен Вашингтоном. CNN со ссылкой на официальные лица США утверждает, что Россия хочет поддерживать дипломатические отношения с американцами и заинтересована в том, чтобы не откладывать процесс назначения Трейси.

    О возможном назначении Трейси первым сообщил «Коммерсант», предполагалось, что решение может затянуть Сенат США на фоне ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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