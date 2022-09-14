CNN: Байден планирует назначить Линн Трейси послом США в России

Президент США Джо Байден планирует назначить Линн Трейси новым послом в России. Об этом 14 сентября сообщает CNN со ссылкой на три своих источника.



По данным собеседников телеканала, Белый дом надеется быстро поставить ее на место Джона Салливана, который покинул свой пост в начале сентября.



В случае назначения, Трейси станет первой женщиной на этой должности. Она говорит по-русски и уже была зампосла в Туркменистане (2010–2011 гг.) и в России (2014–2017 гг.). С 2019 года занимает пост посла США в Армении.

