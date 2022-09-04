Джон Салливан перестал быть послом США в России

Джон Салливан закончил свою работу в качестве посла США в России, сообщает 4 сентября посольство. До прибытия его преемника обязанности посла будет исполнять Элизабет Руд.



Сам Салливан в воскресенье улетел из Москвы. Таким образом, он завершает 40-летнюю карьеру на госслужбе США. Он работал при пяти американских президентах, был заместителем госсекретаря страны, пост посла в РФ занимал почти три года, отмечается в сообщении.

3 сентября, напомним, он посетил церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве.

