Джон Салливан перестал быть послом США в России

Джон Салливан закончил свою работу в качестве посла США в России, сообщает 4 сентября посольство. До прибытия его преемника обязанности посла будет исполнять Элизабет Руд.
Сам Салливан в воскресенье улетел из Москвы. Таким образом, он завершает 40-летнюю карьеру на госслужбе США. Он работал при пяти американских президентах, был заместителем госсекретаря страны, пост посла в РФ занимал почти три года, отмечается в сообщении.
3 сентября, напомним, он посетил церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве.
Диписточник ТАСС заявляет, что Вашингтон готовит ротацию на должность посла в Москве, о понижении уровня диппредставительства США в РФ речи не идет.