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    Полет прута на Jeep оценили в сотни тысяч. Петербуржец отсудил их у ЖКС

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    Житель Петербурга получит деньги за повреждения своей машины, на которую с балкона свалился прут. Отвечать пришлось ЖКС №2 Петроградского района.

    О подробностях истории сообщает 14 сентября объединенная пресс-служба городских судов. В середине июля на Jeep Grand Cherokee горожанина с балкона 5-го этажа дома 8 по улице Блохина упал странный предмет. Стоимость ремонта оценили в 163 тысячи рублей, а за отчет специалиста попросили еще 5 тысяч.

    Однако судебная экспертиза назвала сумму выше — 248 тысяч рублей. Столько истец и просил взыскать с ЖКС, а еще почти 40 тысяч — на судебные расходы. Доказательств невиновности ЖКС никто не предоставил, так что с компании взыскали не только 248 тысяч рублей за ремонт, но и 124 тысячи штрафа, а также почти 40 тысяч за прочие расходы. Всего ЖКС придется отдать чуть больше 400 тысяч рублей.

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