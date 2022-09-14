Спасенный у детсада в Полюстрово сокол оказался осоедом. Он ушибся при полете

Пернатый хищник, которого увезли к ветеринарам с ограды детского сада на Антоновской улице, — это осоед. О его самочувствии 14 сентября рассказали в пресс-службе петербургского комитета по природопользованию.
Специалисты думают, что птица слишком торопилась во время полета и столкнулась с чем-то — у нее нашли ушибы и гематомы. Когда осоеда подлечат, он снова окажется в дикой природе.
О том, как осоеда нашли, «Фонтанка» писала накануне. Прохожие забеспокоились о его самочувствии и вызвали мобильную экологическую дежурную службу.