Спасенный у детсада в Полюстрово сокол оказался осоедом. Он ушибся при полете

Пернатый хищник, которого увезли к ветеринарам с ограды детского сада на Антоновской улице, — это осоед. О его самочувствии 14 сентября рассказали в пресс-службе петербургского комитета по природопользованию.



Специалисты думают, что птица слишком торопилась во время полета и столкнулась с чем-то — у нее нашли ушибы и гематомы. Когда осоеда подлечат, он снова окажется в дикой природе.