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    Спасенный у детсада в Полюстрово сокол оказался осоедом. Он ушибся при полете

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    Пернатый хищник, которого увезли к ветеринарам с ограды детского сада на Антоновской улице, — это осоед. О его самочувствии 14 сентября рассказали в пресс-службе петербургского комитета по природопользованию.

    Специалисты думают, что птица слишком торопилась во время полета и столкнулась с чем-то — у нее нашли ушибы и гематомы. Когда осоеда подлечат, он снова окажется в дикой природе.

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    О том, как осоеда нашли, «Фонтанка» писала накануне. Прохожие забеспокоились о его самочувствии и вызвали мобильную экологическую дежурную службу.

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