Задумчивого сокола отправили лечиться с ограды детсада в Полюстрово

У детского сада на Антоновской улице заметили флегматичного сокола. Он не боялся людей и не собирался улетать, а ближайшее время проведет под наблюдением врачей.



Хищник сидел на ограде у дома 14, корп. 2, сообщает 13 сентября «Мегаполис». Прохожие забеспокоились и обратились в мобильную экологическую дежурную службу — специалисты приехали и забрали птицу.