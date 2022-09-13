Задумчивого сокола отправили лечиться с ограды детсада в Полюстрово

У детского сада на Антоновской улице заметили флегматичного сокола. Он не боялся людей и не собирался улетать, а ближайшее время проведет под наблюдением врачей.
Хищник сидел на ограде у дома 14, корп. 2, сообщает 13 сентября «Мегаполис». Прохожие забеспокоились и обратились в мобильную экологическую дежурную службу — специалисты приехали и забрали птицу.
По предварительным данным, сокола доставят в ветеринарный госпиталь «Зеленый попугай», его осмотрят ветеринары и определят, нужно ли ему лечение и реабилитация. Затем пернатого выпустят на волю.
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