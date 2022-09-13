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    Задумчивого сокола отправили лечиться с ограды детсада в Полюстрово

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    У детского сада на Антоновской улице заметили флегматичного сокола. Он не боялся людей и не собирался улетать, а ближайшее время проведет под наблюдением врачей.

    Хищник сидел на ограде у дома 14, корп. 2, сообщает 13 сентября «Мегаполис». Прохожие забеспокоились и обратились в мобильную экологическую дежурную службу — специалисты приехали и забрали птицу.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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    По предварительным данным, сокола доставят в ветеринарный госпиталь «Зеленый попугай», его осмотрят ветеринары и определят, нужно ли ему лечение и реабилитация. Затем пернатого выпустят на волю.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «Фонтанка» направила запрос в комитет по природопользованию.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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