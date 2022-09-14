Петербуржец с битой выпрашивал на заправке 20 рублей, а получил полтора года строгого режима

О приговоре Сергею Поплевко 14 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. В октябре прошлого года мужчина нарушал общественный порядок на АЗС на улице Победы. Как установил суд, Поплевко был нетрезв и остро нуждался в 20 рублях. Деньги он попросил у 26-летнего водителя «Киа Рио», тот ответил отказом.

Петродворцовый районный суд приговорил к реальному сроку петербуржца, хулиганившего на автозаправке в Ломоносове. Мужчина рассвирепел, услышав «нет» в ответ на просьбу подкинуть мелочь.

Продолжать поиски мелочи мужчина не стал. Согласно материалам, он приложил бейсбольной битой сначала «Киа», а потом водителя так, что тот выронил свой айфон. Серьёзных травм автомобилист не получил.



Проблемы с соблюдением уголовного законодательства у Поплевко бывали и раньше. «Фонтанка» писала, что между дебошем на заправке и последним пребыванием в изоляторе не прошло и года.



Петродворцовый суд назначил хулигану 1,5 года в колонии строгого режима.

