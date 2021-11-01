На юге Петербурга задержали мужчину, который размахивал битой на заправке. В отделе полиции за неделю он побывал дважды

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 1 ноября, в ночь с 30 на 31 октября сотрудники полиции Петродворцового района задержали 37-летнего неработающего мужчину в рамках расследования дела о хулиганстве. По версии следствия, 24 октября около одиннадцати вечера на заправке на улице Победы в Ломоносове произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них размахивал битой и нанес травму руки 26-летнему неработающему мужчине.

Житель Ломоносова с большой криминальной биографией задержан по делу о хулиганстве на заправке.

По данным «Фонтанки», наряд, который прибыл на АЗС, отвез в отдел полиции 37-летнего местного жителя. В отношении него составили протокол о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения», а на следующий день мужчину отпустили под обязательство о явке.



В тот же день пострадавший обратился в полицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Владельца биты снова доставили в отдел. Он за 2000-е девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбои. В последний раз из изолятора его выпустили в декабре 2020 года.

