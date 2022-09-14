    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-в

    753мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеЗа что отбирают визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Зоопарки Петербурга и Москвы ждут от вас кабачков

    898
    1 комментарий

    У жителей Москвы и Петербурга появилась возможность поделиться едой с обитателями зоопарков. Начался осенний сезон, когда зоопарки обоих городов традиционно проводят акции по сбору гостинцев для животных.

    Фото: Московский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    «Нас очень часто спрашивают, можно ли принести подарки обитателям зоопарка — игрушки или лакомства? Такая возможность действительно есть пару раз в год. Осенью — это традиционная тыквенно-кукурузная фиеста. Мы принимаем урожай, который впоследствии пойдёт на обогащение среды обитания для животных», — сообщает 14 сентября Московский зоопарк.

    С 15 сентября до конца ноября горожане могут приносить на Большую Грузинскую улицу, 1, тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди. Всё это используют для обогащения среды обитания — в качестве украшения вольера, пищевого обогащения или как «пряталку» для корма. Например, в тыквах любят прятаться мыши, а звери покрупнее охотно играют с кабачками.

    В Ленинградском зоопарке с начала сентября проходит акция «Дары осени», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Питомцы зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от вас вкусные и полезные подарки. Хищники, приматы и грызуны полакомятся сочными овощами, ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе, а птицы построят из веток свои убежища», — отмечают в администрации.

    Овощи и фрукты должны быть свежими и спелыми. Их можно оставить на административном входе в зоопарк в любое время.

    Фото: Московский зоопарк

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close