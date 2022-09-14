Зоопарки Петербурга и Москвы ждут от вас кабачков

У жителей Москвы и Петербурга появилась возможность поделиться едой с обитателями зоопарков. Начался осенний сезон, когда зоопарки обоих городов традиционно проводят акции по сбору гостинцев для животных.

«Нас очень часто спрашивают, можно ли принести подарки обитателям зоопарка — игрушки или лакомства? Такая возможность действительно есть пару раз в год. Осенью — это традиционная тыквенно-кукурузная фиеста. Мы принимаем урожай, который впоследствии пойдёт на обогащение среды обитания для животных», — сообщает 14 сентября Московский зоопарк.

С 15 сентября до конца ноября горожане могут приносить на Большую Грузинскую улицу, 1, тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди. Всё это используют для обогащения среды обитания — в качестве украшения вольера, пищевого обогащения или как «пряталку» для корма. Например, в тыквах любят прятаться мыши, а звери покрупнее охотно играют с кабачками.



В Ленинградском зоопарке с начала сентября проходит акция «Дары осени», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации.

