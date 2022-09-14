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    Иноагентов будут наказывать строже. Депутаты уже готовы

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    В Госдуму РФ внесён законопроект об ужесточении наказания за нарушение деятельности иноагентов. Их предлагается штрафовать до 1 млн рублей, а злостные нарушения могут повлечь уголовную ответственность. Авторами документа являются члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с её председателем Василием Пискарёвым.

    «События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т. д., говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности», — прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму 14 сентября сам Пискарёв.

    Статьи КоАП об ответственности иноагентов предусматривают штрафные санкции от 2 тысяч до 1 млн рублей. За злостное уклонение от исполнения предусмотренных законом обязанностей есть риск получить уголовное наказание сроком до 2 лет лишения свободы.

    Напомним, в середине июля президент РФ Владимир Путин подписал Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ ввёл для иностранных агентов новые запреты и реестры. «Фонтанка» подробно объясняла, что это значит.

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