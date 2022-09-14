Иноагентов будут наказывать строже. Депутаты уже готовы

В Госдуму РФ внесён законопроект об ужесточении наказания за нарушение деятельности иноагентов. Их предлагается штрафовать до 1 млн рублей, а злостные нарушения могут повлечь уголовную ответственность. Авторами документа являются члены комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с её председателем Василием Пискарёвым.



«События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т. д., говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности», — прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму 14 сентября сам Пискарёв.

