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    Главный синоптик Петербурга показал радующий глаз график температуры

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    В Петербурге стоит довольно тёплая для середины сентября и спокойная погода. Главный синоптик города Александр Колесов 14 сентября сравнил нынешнюю осень с предыдущими.

    По его словам, среднесуточная температура воздуха в Петербурге стала самым заметным метеопараметром в первой декаде сентября.

    «Вчера среднесуточная температура в городе впервые с 30 августа превысила норму. Напомню, что норма в Санкт-Петербурге сейчас новая (1991–2020) и она до 1,5 гр. превышает старую норму (1961–1990). Так что стало довольно тепло. А в прошлом году, да и 2019 году, с 14 сентября начиналось значительное похолодание», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

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    Что касается сегодняшней пасмурной погоды, синоптик расценивает её, скорее, положительно.

    «В погоде, даже с приходом циклона к нам, настолько спокойно, что интересного ничего нет. Наверное, это и хорошо», — отмечает Александр Колесов.

    Напомним, циклон «Квини» принес в Петербург облака и дожди.

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