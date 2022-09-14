Главный синоптик Петербурга показал радующий глаз график температуры

В Петербурге стоит довольно тёплая для середины сентября и спокойная погода. Главный синоптик города Александр Колесов 14 сентября сравнил нынешнюю осень с предыдущими.
По его словам, среднесуточная температура воздуха в Петербурге стала самым заметным метеопараметром в первой декаде сентября.
«Вчера среднесуточная температура в городе впервые с 30 августа превысила норму. Напомню, что норма в Санкт-Петербурге сейчас новая (1991–2020) и она до 1,5 гр. превышает старую норму (1961–1990). Так что стало довольно тепло. А в прошлом году, да и 2019 году, с 14 сентября начиналось значительное похолодание», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.
Что касается сегодняшней пасмурной погоды, синоптик расценивает её, скорее, положительно.
«В погоде, даже с приходом циклона к нам, настолько спокойно, что интересного ничего нет. Наверное, это и хорошо», — отмечает Александр Колесов.
Напомним, циклон «Квини» принес в Петербург облака и дожди.