Сентябрь во всей его красе. В Петербурге начинается период дождей

Циклон идёт на нас с запада. Падает давление и температура, хотя и немного. А самое главное, пора доставать зонтики.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью была довольно высокой, 8–10 градусов, днём она составит 13–15 градусов.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада североатлантический циклон. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди и заметно похолодает. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Это обычная погода для середины сентября. По данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, от 7 до 17 градусов в течение суток. Самое холодное 14 сентября выдалось в 1993 году, когда днём было плюс 2 градуса. А самое тёплое — в 1998 году, плюс 24.
В четверг, по прогнозу СЗ УГМС, дождь усилится до умеренного, температура составит 12–14 градусов.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о том, что погоду в городе изменит циклон, который «медленно подходит к нам с запада и в течение нескольких дней будет располагаться над Северо-Западом». Он называется Queenie («Квини»).