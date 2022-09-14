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    Сентябрь во всей его красе. В Петербурге начинается период дождей

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    Циклон идёт на нас с запада. Падает давление и температура, хотя и немного. А самое главное, пора доставать зонтики.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью была довольно высокой, 8–10 градусов, днём она составит 13–15 градусов.

    «Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с запада североатлантический циклон. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие дожди и заметно похолодает. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Это обычная погода для середины сентября. По данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, от 7 до 17 градусов в течение суток. Самое холодное 14 сентября выдалось в 1993 году, когда днём было плюс 2 градуса. А самое тёплое — в 1998 году, плюс 24.

    В четверг, по прогнозу СЗ УГМС, дождь усилится до умеренного, температура составит 12–14 градусов.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о том, что погоду в городе изменит циклон, который «медленно подходит к нам с запада и в течение нескольких дней будет располагаться над Северо-Западом». Он называется Queenie («Квини»).

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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