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    Продлён режим ограничения полётов на юг России

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    Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Теперь он действует до 22 сентября.

    Режим впервые был введён 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине. С тех пор его регулярно продлевают.

    На самолёте не долететь до 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны функционируют в штатном режиме.

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