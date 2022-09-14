Продлён режим ограничения полётов на юг России

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Теперь он действует до 22 сентября.



Режим впервые был введён 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине. С тех пор его регулярно продлевают.



На самолёте не долететь до 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны функционируют в штатном режиме.

