    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    1 м/с, вос

    754мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеПогиб под ХарьковомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    МИД Венгрии: Осенью ЕС может пересмотреть санкции против РФ из-за холодов

    2884
    20 комментариев

    Евросоюз может пересмотреть осенью санкционную политику в отношении России из-за приближающейся зимы и дефицита топлива. Об этом 13 сентября заявила госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала M1.


    «Пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок. Поэтому я не исключаю, что все больше людей видят реальность. <…> Когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    Представитель МИД уточнила, что антироссийские санкции вызвали энергодефицит и скачок цен на топливо в Европе. По словам Менцер, газовые хранилища Венгрии заполнены на 38% — у страны уже достаточно запасов газа на 81 зимний день.

    Дефицит газа в Европе скоро ударит по неожиданному — от немецких помидоров до шведского хлеба.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close