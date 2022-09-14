МИД Венгрии: Осенью ЕС может пересмотреть санкции против РФ из-за холодов

Евросоюз может пересмотреть осенью санкционную политику в отношении России из-за приближающейся зимы и дефицита топлива. Об этом 13 сентября заявила госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала M1.



«Пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок. Поэтому я не исключаю, что все больше людей видят реальность. <…> Когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», — сказала она (цитата по РИА Новости).



Представитель МИД уточнила, что антироссийские санкции вызвали энергодефицит и скачок цен на топливо в Европе. По словам Менцер, газовые хранилища Венгрии заполнены на 38% — у страны уже достаточно запасов газа на 81 зимний день.