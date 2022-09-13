«Коммерсантъ»: Послом США в России впервые может стать женщина

Послом США в России может стать глава американской дипмиссии в Армении Линн Трейси. Дипломат уже работала в Москве в 2014–2017 годах и имеет все шансы занять вакантный пост. Об этом 13 сентября пишет «Коммерсантъ».



Если кандидатуру Трейси утвердят, то в таком случае она станет первой женщиной-послом США в РФ. Она уже была зампосла в Туркменистане (2010–2011 гг.) и в России (2014–2017 гг.). А на службе в Пакистане она даже получила награду «За проявленный героизм» после того, как боевики изрешетили ее машину.