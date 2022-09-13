В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали дети и взрослые

ГСУ СК по Москве сообщает 13 сентября о задержании 36-летнего организатора квеста на Новохохловской улице. Мужчина обвиняется в оказании небезопасных услуг.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал экстремальный квест в нежилом помещении. В воскресенье вечером во время очередного прохождения актер-аниматор воспользовался газовым баллоном, от чего загорелись декорации. Термические ожоги получили подростки 14 и 15 лет. Пострадали также двое сотрудников.
«В порядке ст. 91 УПК РФ фигурант задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в столичном СК.