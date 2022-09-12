Во время квеста в Москве пострадали трое детей и сотрудники

Трое несовершеннолетних посетителей пострадали во время прохождения квеста на Новохохловской улице в Москве. Причиной стал пожар. Об этом 12 сентября информирует столичная прокуратура.
«По предварительной информации, 11 сентября 2022 года в результате возгорания в одном из помещений в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних госпитализированы с ожогами», — говорится в телеграм-канале ведомства.
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Начата процессуальная проверка. Её ход контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.
Ранее ГСУ СК сообщало об одном пострадавшем ребёнке. Причиной, по данным ведомства, стало возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона.