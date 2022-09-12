    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Во время квеста в Москве пострадали трое детей и сотрудники

    3017
    3 комментария

    Трое несовершеннолетних посетителей пострадали во время прохождения квеста на Новохохловской улице в Москве. Причиной стал пожар. Об этом 12 сентября информирует столичная прокуратура.

    ПоделитьсяПоделиться

    «По предварительной информации, 11 сентября 2022 года в результате возгорания в одном из помещений в здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. Двое сотрудников квеста также получили телесные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое несовершеннолетних госпитализированы с ожогами», — говорится в телеграм-канале ведомства.

    t.me/moscowproc

    Начата процессуальная проверка. Её ход контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.

    Ранее ГСУ СК сообщало об одном пострадавшем ребёнке. Причиной, по данным ведомства, стало возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close